الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (نجار ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (تم إنتشالها) .

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين وعاطل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة، واشاروا أنهم إتفقوا على إستدراج المجنى عليه بسيارته لمكان العثور وإجباره على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة إثر خلافات مالية بينه وأحدهم وحال مقابلتهم حدثت مشادة كلامية قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من (بندقية خرطوش) فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، ثم قاموا بإلقاء جثته بالمجرى المائى وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.