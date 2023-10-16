من رحم المعاناة يولد الأمل.. احتفال في غزة على أصوات الغارات

قصف على مدار 10 أيام، خراب ودمار وقتل، المشهد الذي يسيطر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، و"طوفان الأقصى" الذي كان تحرك من قبل المقاومة الفلسطينية، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى، إلا أنه عاد بشكل آخر بعدوان إسرائيلي شديد.

وسط المعاناة يولد الأمل.. أفضل تعبير لصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، من مشهد احتفال عائلة في قطاع غزة بعيد ميلاد أحد أفراد العائلة، لم يستلزم هذا الاحتفال وجود أي شموع مضيئة، أو ألعاب نارية، بدلًا من الشموع المضيئة اعتمدوا على قصفات قوات الاحتلال وبدلًا من الألعاب النارية كانت رشقات الصواريخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة بشكل كبير جدًا، كانت الاحتفالات تمتزج بين الحزن الشديد لما تعانيه دولتهم وشعبهم وبل هم أنفسهم وبين السعادة لكي يفرح أفراد العائلة بهذه الاحتفالية السعيدة في قطاع غزة.

مشهد إنساني التقطته عائلة فلسطينية وهي تحتفل بعيد ميلاد نجلها على ركام منزله، تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من المشاهد المأسوية التي أدمت القلوب، ألوان الدماء والركام كان هو الشيء المنتشر بين جميع سكان غزة.