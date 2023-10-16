نائب جودة التعليم: سعداء بالطفرة التي تحققت في التعليم الأزهري

قالت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم،إننا سعداء بالطفرة الحاصلة في التعليم الأزهري، وجامعة الأزهر.

وأكدت الدكتورة راجية خلال كلمتها بالملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، المنعقد بقاعة الأزهر للمؤتمرات أن هذا الإنجاز جاء بتوفيق من الله عز وجل، ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وقيادات التعليم الأزهري وجامعة الأزهر.

اعتماد 1301معهدًا أزهريًّا

وأوضحت الدكتورة راجية طه، أنه تم اعتماد 1301 معهدًا أزهريًّا، منها 271 خلال العام الماضي، و31 كلية منهم 21 كلية شرعية و10 كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و48 برنامجًا جديدًا، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وتكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة.

وأوضحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023.