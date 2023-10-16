طالع لأبوه.. القصة الكاملة لتخلص أم من صغيرها بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات مقتل صغير"سوداني" يبلغ من العمر 3 سنوات بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال صغير بالغ من العمر 3 سنوات وبه آثار سحجات في منطقة الرقبة، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وصول صغير بالغ من العمر 3 سنوات “سوداني" وبه سحجات بمنطقة الرقبة، وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت برئاسة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغير مصرية الجنسية.