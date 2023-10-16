يحيي والوزيري يتابعان استعدادات مباراة مصر والجزائر في الإمارات

حرص محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية وسيف الوزيري رئيس شركة ستادات ونائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، على متابعة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لمواجهة مصر والجزائر الودية المقرر اقامتها بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وعاين يحيي والوزيري ملعب المباراة والتجهيزات الخاصة بالأمور التسويقية بالإستاد، خاصة بعد نفاذ تذاكر المباراة بالكامل نظراً لأهمية المواجهة بين الأشقاء العرب.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة منتخب الجزائر الودية والتي ستنطلق بعد قليل، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، على هامش معسكر مصر الدولي بمدينة العين الذي تختتم فعالياته غدًا.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجزائر

وضم تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر كل من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني و محمد عبد المنعم و علي جبر و محمد حمدي في خط الدفاع.

محمد النني و حمدي فتحي و أحمد سيد زيزو محمود حسن تريزيجيه في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثنائي محمد صلاح و مصطفى محمد.

قائمة الفراعنة في معسكر الإمارات كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

من المقرر إذاعة مباراة والجزائر الودية اليوم عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، خاض تجربته الودية الأولى أمام زامبيا على ملعب هزاع بن زايد أيضًا، الخميس الماضي، وانتهت المواجهة بتفوق الفراعنة بهدف من دون رد عبر رأسية حمدي فتحي.