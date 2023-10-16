إيكواس تحذر المحرضين على العنف في انتخابات ليبيريا

حذرت المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أنصار الانتخابات الأخيرة في ليبيريا، من أي إعلان سابق لأوانه عن النصر، و أنها ستقمع المسؤولين عن العنف.

قالت المنظمة الإقليمية، التي تعد ليبيريا عضوًا فيها، أن بعض الجهات الفاعلة تحاول إعلان انتصارها قبل الأوان أو ممارسة ضغوط لا داعي لها على اللجنة الانتخابية الوطنية (NEC)"، مما وصل تلك الإبلاغ لإيكواس.

وهنأت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الليبيريين على السلوك "السلمي" للتصويت.

ودعت المجموعة، إلى مواصلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في انتظار النتائج الرسمية المؤقتة من لجنة الانتخابات الوطنية".

وتحث الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،جميع الجهات الفاعلة الليبيرية على الامتثال للمبادئ الديمقراطية لعملية انتخابية سلمية وذات مصداقية".

وأوضح أنه "يحذر جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القادة السياسيون واللجنة الوطنية للانتخابات وأجهزة الأمن الليبيرية، من أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي سيحاسبون على أي أعمال تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار".

ومن المرجح أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي منظمة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا، سلسلة من الأزمات السياسية منذ عام 2020، بما في ذلك الانقلابات العسكرية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر.



نشرت لجنة الانتخابات في ليبيريا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس جورج ويا وزعيم المعارضة جوزيف بواكاي، على وشك التعادل في السباق على الرئاسة بعد انتخابات 10 أكتوبر.

وقالت اللجنة، إن ويا يتقدم بفارق ضئيل بنسبة 43.80 في المئة من الأصوات، في حين حصل بواكاي على 43.54 في المئة، وفقا لنتائج فرز 72.92 في المئة من مراكز الاقتراع.

لتجنب جولة الإعادة ، يجب على الفائز تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها.

بدأت دولة ليبيريا، في فرز الأصوات الناخبون الذين شاركه في الانتخابات الرئاسية، مساء أمس الثلاثاء، في ظل الأضطرابات التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قالت أوجوستينا مومو، البالغة من العمر 18 عامًا، ومشاركة في الانتخابات، إنها أدلت بصوتها لأول مرة لصالح الوطن ومن أجل العيش في سلام وتنمية.

بينما صرح الرئيس ويا، المرشحة للرئاسة والرئيس الحالي للبلاد، قائلاً" واثق أنني عملت كثيرًا والناس يثقون بي، واتمني الفوز لاستكمال مسيرتي من أجل الوطن".

الانتخابات العامة الليبيرية

وأغلقت ليبيريا صنادق الأقتراع في الانتخابات العامة الليبيرية، وسط رقابة مشددة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

ويشارك الليبيريون في الانتخابات، من أجل منح أسطورة كرة القدم جورج ويا لتوليه فترة رئاسية ثانية، حيث كان السلام هو الاهتمام الرئيسي للناخبين في دولة لا تزال تعاني من الحروب الأهلية المتتالية.

وهذه الانتخابات هي الأولى، التي تجرى منذ أنهت الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في ليبيريا في عام 2018.وتم إنشاء البعثة بعد مقتل أكثر من 250 ألف شخص في حربين أهليتين بين عامي 1989 و2003.

وعند انتخابه عام 2017، وعد بتوفير فرص العمل والاستثمار في التعليم، لكن منتقديه يقولون إنه فشل في الوفاء بتعهداته.

كرئيس، لم يقم ويا بإنشاء محكمة لجرائم الحرب على الرغم من المطالب الدولية والمحلية.

وهو المرشح الأوفر حظا ضد 19 منافسا للرئاسة لكنه قد يواجه جولة إعادة ثانية في أوائل نوفمبر ما لم يحصل المرشح على أغلبية مطلقة غير متوقعة في الجولة الأولى.

الأحزاب السياسية في الليبيرية

بعثت الأحزاب السياسية الرئاسية في البلاد، تعهدات لكافة المواطنين بمرور الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستمر بسلام

فحين أن قتل ما يقراب 3 أشخاص الشهر الماضي، في اشتباكات بين أنصارهم أجج المخاوف من العودة إلى العنف، مع اندلاع مشاجرات خلال الآونة الأخيرة نتج عنه خسائر فادحة.