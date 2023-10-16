ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق برامج هيئة قصور الثقافة لدعم تمكين ذوي القدرات الخاصة، ودمجهم داخل المجتمع.

خلال ذلك عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الإحتياجات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان '' قادرون '' بمدرسة النور للمكفوفين، احتفالا بيوم العصا البيضاء، تحدث فيها الدكتور بسام محروس الموجه بمديرية التربية والتعليم، قائلاً يحتفل العالم يوم 15 أكتوبر من كل عام، بيوم '' العصا البيضاء''، بهدف تشجيع المكفوفين على إستخدام تلك العصا لتلبية احتياجاتهم اليومية، ولزيادة الوعي بالحقوق التي من المفترض أن يحصل عليها المكفوفين، وتعد '' العصا البيضاء '' رمز يشير إلى أن الشخص يعاني من إعاقة بصرية، مما يسهل على الآخرين التعامل معه بإيجابية، وتقديم المساعدة عند الحاجة، وأشار إلى أهمية العصا لذوي القدرات الخاصة، فهي تساعدهم على تجنب المخاطر عند التنقل في المناطق العامة والشوارع، وتمنحهم الثقة في التنقل وتجعلهم يشعرون بالاستقلالية، كما تساعدهم على الإندماج في المجتمع، والقيام بالأنشطة اليومية بشكل ذاتي.

وأضاف أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، وتسعي جاهدة نحو تمكين ودمج ذوي القدرات الخاصة في مجالات الحياة المختلفة، وإستثمار طاقاتهم، واختتم حديثه مؤكدا علي أهمية اليقين والثقة بالله، إلي جانب الإرادة، والإصرار، لتحقيق الهدف مهما كانت التحديات.

"حارة نجيب محفوظ والهوية المصرية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "حارة نجيب محفوظ والهوية المصرية "، استعرض خلالها الأديب عبد التواب الجارحي، لمحات من حياة الأديب نجيب محفوظ، وأهم أعماله، التي ستظل خالدة ف أذهاننا، كما أن له فضل كبير في تطور الرواية العربية، وجعلها واقعيّة وموضوعيّة، مشيرا إلي الحارة الشعبية التي تعد هي الهدف الأول لمعظم روايات نجيب محفوظ، ومنها الثلاثية ''بين القصرين، قصر الشوق، السكرية''، والتي تناولت كل منهم بعضا من أحداث الحارة الشعبية، ولكن بطريقة تختلف عن الأخري.

في سياق آخر، عقد بيت ثقافة طامية، بالتعاون مع منطقة وعظ الفيوم بالأزهر الشريف، محاضرة حول الحفاظ علي البيئة، تحدث خلالها الشيخ على صلاح عبد العزيز، حول أهمية حماية البيئة من التلوث، وعدم الإضرار بها، مؤكدا علي أن ديننا الحنيف يأمرنا بالإصلاح، وينهانا عن الفساد، مستشهدا ببعض الآيات القرآنية التى تحث علي الحفاظ على البيئة، لقوله تعالي ''وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا''.

ونفذت مكتبة جرفس التابعة لفرع ثقافة الفيوم، ورشة حكي لقصة '' الأرض تعلمنا '' للمؤلف فريد محمد معوض، بمشاركة طلاب مدرسة جرفس الإبتدائية، تدور القصة حول النظام البيئي، ومن هنا نتعلم كل شئ، وأن كل مخلوق بقدر، الشمس والقمر والنباتات والحيوانات، ولكل دور محدد ليحافظ علي إتزان ذلك النظام.