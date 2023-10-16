اقتراب انتهاء من تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر الجديدة فى أسيوط

تفقد المهندس ياسر عبدالله رئيس مدينة ناصر الجديدة بأسيوط والمهندس أسامة خليف نائب رئيس المدينة وبعض مهندسي سلطة البلدية والشركات العاملة في مشاريع المرافق العامة الأعمال التنفيذية بمدينة ناصر الجديدة. محطة مياه شرب متكاملة بمدينة ناصر الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع" بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار جنيه للمشروع بأكمله. كما تابعوا بعض مشروعات المرافق والبنية التحتية لتحديد مراحل وإيقاعات تنفيذ المشروعات، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية صعيد مصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة تجذب السكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع التنمية المستدامة في مصر. الاستراتيجية والرؤية 2030.

وبدوأ جبولتهم بتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر المقامة على مساحة 31 فداناً وسعة 25 ألف متر مكعب، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 125 ألف متر مكعب. متر يوميا في السنة المستهدفة، بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني لكامل المشروع والشبكات، وذلك بعد معدلات تنفيذ المرحلة الأولى، والتي سيتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.



وأكدوا سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني ووفق المتطلبات والمواصفات الفنية، معلنين عن تقديم الدعم والمساعدة في كافة الجوانب لإنجاز المشروع.



كما رصدوا خلال الجولة بمدينة ناصر الجديدة وتيرة تنفيذ بعض المشاريع العمرانية والسكنية بالمدينة، معلنين دعمهم الكامل وتذليل العقبات لاستكمال المرافق والبنية التحتية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني وجذب استثمارات جديدة. . كما التقى ببعض المهندسين المشرفين على الأعمال وبعض العمال واستمع إلى بعض المهام والوظائف الموكلة إليهم، مسلطاً الضوء على أهمية الجودة في التنفيذ، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ، والسرعة في الإنجاز. العمل. وفقا للخطة الزمنية.



كما اعلن المهندس ياسر عبد الله عن مراحل تنفيذ مشروع محطة كهرباء المدينة جهد 66 كيلو فولت والمكونة من 9 موزعين ومحول 40 ميجا لتزويد مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه. معدلات تنفيذ المشروع، مشيداً بنسب الإنجاز والمجهود الذي بذلته الشركة المنفذة.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة ناصر الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 6006 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة على منطقة الهضبة الغربية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بحوالي 1600 فدان تقريبًا إنشاء المجمع العمراني الجديد الذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة تجارية وخدمات حكومية وإدارية ومنطقة مراكز تسوق ومنطقة لوجستية بسبب لقربها من مطار أسيوط الدولي، تساهم في التنمية العمرانية والزراعية والاقتصادية والسياحية، وتوفر السكن الملائم للأسر ذات الدخل المنخفض والضعيفة، بالإضافة إلى دعم المناطق الصناعية، وخلق مساحات أكبر لمختلف الصناعات. والحفاظ على المنطقة. علاوة على ذلك، لا تبعد مدينة ناصر الجديدة أكثر من 15 كم عن المدينة الرئيسية و4 كم عن مطار أسيوط الدولي. وتتميز بموقعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة حوالي 345 ألف نسمة.

أسيوط .. تنفيذ محطة مياه الشرب ومشروعات البنية التحتية بمدينة ناصر الجديدة

أسيوط .. تنفيذ محطة مياه الشرب ومشروعات البنية التحتية بمدينة ناصر الجديدة

أسيوط .. تنفيذ محطة مياه الشرب ومشروعات البنية التحتية بمدينة ناصر الجديدة