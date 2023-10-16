عاجل
من رحم المعاناة يولد الأمل.. احتفال في غزة على أصوات الغارات فزع في الكنيست الإسرائيلي وهروب جماعي لأعضائه بعد سقوط صواريخ (شاهد)
الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو : الزمالك يمتلك نجوم في قطاع الناشئين وعلينا الاعتماد عليهم في الفترة الحالية

ميدو
ميدو

كشف  أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ان نادي الزمالك يملكون نجوم في قطاع الناشئين  على مستوى عالي  في الفترة الحالية .

اقرأ أيضَا...

txt

جلسة بين مدحت عبد الهادي ولاعبي الزمالك على هامش المران الصباحي

أكد أحمد حسام ميدو في تصريحاته الإذاعية،  ان إدارة نادي الزمالك سوف  تستعين هولاء النجوم  خلال الفترة المقبلة  مع القلعة البيضاء  في ظل وقف القيد .

أشار ميدو فى تصريحات إذاعية   عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين إلى :"  امتلك خطة قدمتها إدارة الزمالك ،  فرق قطاع الناشئين والشباب بنادي الزمالك يرغب فى أن يكون هناك اعتماد عليهم الفترة المقبل فى الفريق الأول.

أكمل :"  توجهت بالشكر إلى الكابتن إسماعيل يوسف وجمال حمزة وحازم إمام “ الصغير” ومحمد عبدالله على المجهود الكبير فى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لأن لدينا خطة الفترة المقبلة فى أن يكون هناك استفادة بوجود لاعبين على مستوى جيد فى الفريق الأول لتقليل الصرف على لاعبين جدد.

وأتم تصريحاته:" فى نهاية الموسم الحالي سيكون هناك 3 لاعبين من شباب نادي الزمالك مع الفريق الأول، من أجل أن يكونوا جاهزين للموسم الجديد 

الجريدة الورقية