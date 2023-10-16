ميدو : الزمالك يمتلك نجوم في قطاع الناشئين وعلينا الاعتماد عليهم في الفترة الحالية

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ان نادي الزمالك يملكون نجوم في قطاع الناشئين على مستوى عالي في الفترة الحالية .

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أكد أحمد حسام ميدو في تصريحاته الإذاعية، ان إدارة نادي الزمالك سوف تستعين هولاء النجوم خلال الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء في ظل وقف القيد .

أشار ميدو فى تصريحات إذاعية عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين إلى :" امتلك خطة قدمتها إدارة الزمالك ، فرق قطاع الناشئين والشباب بنادي الزمالك يرغب فى أن يكون هناك اعتماد عليهم الفترة المقبل فى الفريق الأول.

أكمل :" توجهت بالشكر إلى الكابتن إسماعيل يوسف وجمال حمزة وحازم إمام “ الصغير” ومحمد عبدالله على المجهود الكبير فى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لأن لدينا خطة الفترة المقبلة فى أن يكون هناك استفادة بوجود لاعبين على مستوى جيد فى الفريق الأول لتقليل الصرف على لاعبين جدد.

وأتم تصريحاته:" فى نهاية الموسم الحالي سيكون هناك 3 لاعبين من شباب نادي الزمالك مع الفريق الأول، من أجل أن يكونوا جاهزين للموسم الجديد