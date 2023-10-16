تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر وديًا.. الفراعنة بالقوة الضاربة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة منتخب الجزائر الودية والتي ستنطلق بعد قليل، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، على هامش معسكر مصر الدولي بمدينة العين الذي تختتم فعالياته غدًا.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجزائر:

وضم تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر كلًا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد حمدي في خط الدفاع.

و محمد النني وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو محمود حسن تريزيجيه في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد.

كان معسكر المنتخب الوطني، انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي غدًا الثلاثاء، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا، التي أقيمت أخيرًا، وأمام الجزائر الليلة.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر:

من المقرر إذاعة مباراة والجزائر الودية اليوم عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، خاض تجربته الودية الأولى أمام زامبيا على ملعب هزاع بن زايد أيضًا، الخميس الماضي، وانتهت المواجهة بتفوق الفراعنة بهدف من دون رد عبر رأسية حمدي فتحي.