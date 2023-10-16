تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة مصنع للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال شهود العيان.

واعتراف المتهمون خلال تحقيقات النيابة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤالهم عن الأموال أقروا بإنفاقها على متطلباتهم الشخصية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من (مالك أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع)، يفيد بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية بالقبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، حرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.