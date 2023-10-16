لقاحات الأنفلونزا والشتاء.. أنسب موعد لتلقي الجرعة

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، وهو فصل ارتفاع درجات الحرارة وتزداد فيه حالات الإصابة بنزلات البرد، نتيجة تغير الأحوال الجوية، وتعتبر الأنفلونزا من الأمراض الخطيرة التي تنتشر بكثرة بين الأطفال وكبار السن حول العالم، ويعاني الكثير من سكان العالم من الأمراض الفيروسية التي تضرب الكثير من المدن في هذه الفترة من العام.

لقاحات الأنفلونزا

ولنزلات البرد الكثير من المضاعفات التي تكون من بينها الإصابة بالالتهاب الرئوي ومشاكل عديدة في الجهاز التنفسي، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.

وقبل بداية فصل الشتاء، لابد من اخذ الاحتياط والحذر من خلال الحصول على اللقاحات التي تمنع وصول الأمراض والفيروسات من أجل اختراق جسم الإنسان، ومن الضروري تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبعض هذه اللقاحات هي اللقاحات التي تقف عائق أمام الكثير من الأمراض الفيروسية المختلفة، من بينها "لقاحات رباعية" لقدرتها العالية على التصدي لعدد من الفيروسات.

مصل الأنفلونزا الموسمية:

لقاح سنوي للوقاية من مرض الانفلونزا، وهو مرض فيروسي معدي، قد ينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة، وقد يؤدي أحياناً إلى الوفاة، ويختلف كل موسم انفلونزا عن الموسم الذي قبله.

ويعتبر لقاح الانفلونزا لقاح موسمي (سنوي)، ويعتبر تلقي اللقاح أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بالانفلونزا.

الأجسام المضادة:

إذ أن يبدأ اللقاح في العمل وتوفير بيئة آمنة من خلال تكوين أجسام مضادة في الجسم بعد تلقي اللقاح بمدة أسبوعين تقريباً، حيث تقوم هذه الأجسام المضادة بتوفير الحماية ضد أنواع فيروسات الانفلونزا الموجودة في اللقاح.

أفضل موعد للحصول على لقاح “الأنفلونزا”:

يعد أنسب موعد لتلقى لقاح الأنفلونزا شهر سبتمبر، يفضل الحصول علية قبل دخول فصل الشتاء وذلك نظرا لارتفاع إصابات الأمراض الفيروسية التنفسية فى فصل الشتاء، وذلك حسبما أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.