الأعراض الأولى للسرطان تشير إلى الإصابة بمرض آخر

قال طبيب الأورام إيفان كاراسيف، قد يكون الألم غير المعتاد أحد الأعراض الأولى للسرطان.

وحذر عالم الأورام كاراسيف من أن الأعراض الأولى للسرطان يمكن الخلط بينها وبين إشارات لمرض آخر، وليس خطيرا وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تكون أحاسيس مؤلمة، والتي عادة ما يتم تفسيرها على أنها مشاكل في المفاصل أو صداع عادي.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الطبيب قوله نقلا عن برقية: "الجسم السليم لا يؤذي".

وينصح كاراسيف بالاتصال بالطبيب بدلاً من تخدير الألم بالحبوب إذا أصبح أكثر تواتراً أو ظهر بطريقة غير نمطية: على سبيل المثال، يستمر لفترة طويلة جدًا أو يكون مصحوبًا بأحاسيس غير معهود بالنسبة للشخص.

بالإضافة إلى ذلك، قال طبيب الأورام، لا ينبغي تجاهل الأعراض الجديدة أو غير العادية أو غير المريحة التي تنشأ على خلفية الاضطرابات في الجهاز الهضمي وإشارة أخرى محتملة من الجسم حول تطور السرطان هي التغيرات التي تحدث في حالة الجلد.

وأضاف الطبيب إلى قائمة أعراض السرطان الخاصة به: "يمكن الإشارة إلى الأورام من خلال التعب المستمر وارتفاع درجة الحرارة الذي يستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى التهاب الحلق والطفح الجلدي والخدوش غير القابلة للشفاء وظهور إفرازات غير نمطية".