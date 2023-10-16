حافلة المنتخب تغادر فندق الإقامة مٌتجهة إلى ستاد هزاع بن زايد استعدادا لمباراة الجزائر
غادرت حافلة منتخب مصر منذ قليل من فندق الإقامة مٌوتجهة إلى ستاد هزاع بن زايد في لقاء يقام مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة الجزائر الودية .
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اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية مساء أمس الأحد استعدادًا لمباراة الجزائر المرتقبة النارية وتأتي المباراة استعدادًا لمباراة كأس الأمم الأفريقية و تصفيات كأس العالم 2026.
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الجزائر
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.
الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.
كان معسكر المنتخب الوطني، انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي غدًا الثلاثاء، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا ، التي أقيمت أخيرًا، وأمام الجزائر الليلة.
تأتي قائمة الفراعنة في معسكر الإمارات كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.