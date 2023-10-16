اعتماد 8 مدارس بالفيوم من الهيئة القومية لضمان الجودة

أعتمدت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023 عدد 8 مدارس جديدة بمحافظة الفيوم ، بالقرار رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد فى إدارة سنورس التعليمية - رياض الأطفال بمدرسة الراضي الابتدائية و مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات المرحله الابتدائية وفى إدارة شرق الفيوم التعليمية - رياض الأطفال بمدرسة الرسالة الخاصة لغات و رياض الأطفال بمدرسة الإيمان الخاصة لغات وفى إدارة ابشواي التعليمية - رياض الأطفال بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية - رياض الأطفال بمدرسة احمد مفتاح معبد الرسمية للغات - رياض الأطفال بمدرسة بنات ابوكساه الجديدة. وفى إدارة طامية التعليمية.- رياض الأطفال بمدرسة منشأة الجمال تعليم أساسي.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للمدارس التى تم اعتمادها بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، ا صلاح رجب مدير إدارة الجودة بالمديرية ، وفريق العمل المعاون .

الاخصائى المثالى

ومن جهه اخرى نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للمكتبات، مسابقة الاخصائي المثالي مكتبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022م.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهوري.

فاز أسامة عماد فاروق ، مدرسة سمارت للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي المثالي مكتبات - مرحلة ابتدائية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة الي أسامةعماد ، وقدمت رسالة شكر وتقدير الي هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وسوزان شيلابي، موجة عام المكتبات ، و آمال حسني موجة أول المكتبات بإدارة شرق الفيوم التعليمية ، وإدارة مدرسة سمارت الخاصة للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

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