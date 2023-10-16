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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبراهورا المركزى للأطمئنان على سير العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

قام  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى شبراهور المركزى، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى.

وكان في استقباله الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والعيادات الخارجية والصيدلية إلى جانب قسم الغسيل الكلوى ومكتب الصحة بالمستشفى واطمأن على سلامة الغرف بمبنى الحميات . 


واستمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية ، والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، وثمن في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.


وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات المرورية .

الجريدة الورقية