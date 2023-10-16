انطلاق برنامج ساعة من مصر السبت

ينطلق برنامج "ساعة من مصر" السبت المقبل في الخامسة مساء على قناة "الحدث اليوم"، من تقديم الإعلاميين شريف الحسيني وأميرة يحيى.

يهتم البرنامج بالقضايا والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويضم فقرات تهم الجمهور المصري والعربي.

وقال "الحسيني"، إن البرنامج يرصد كل ما يهم المواطن وحاولة لتقديم إعلام وطني تنموي يساعد الدولة في مسيرة تقدمها وحربها ضد الشائعات وكشف الحقائق.

وأضافت أميرة يحيي، أنها سعيدة بتجربة برنامج "ساعة من مصر"، الذي سيعرض أسبوعيا، موضة أنه سيفتح أهم القضايا ويناقش مختلف الملفات.