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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انطلاق برنامج ساعة من مصر السبت

برنامج ساعة من مصر
برنامج ساعة من مصر

ينطلق برنامج "ساعة من مصر" السبت المقبل في الخامسة مساء على قناة "الحدث اليوم"، من تقديم الإعلاميين شريف الحسيني وأميرة يحيى.

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نشرة أخبار التوك شو.. تبرع محمد صلاح لغزة ومصر تُدخل المساعدات للفلسطينيين

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نشرة أخبار التوك شو..أزمة حرب غزة مستمرة.. وعمرو أديب ينتقد محمد صلاح

يهتم البرنامج بالقضايا والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويضم فقرات تهم الجمهور المصري والعربي. 

وقال "الحسيني"، إن البرنامج  يرصد كل ما يهم المواطن وحاولة لتقديم إعلام وطني تنموي يساعد الدولة  في مسيرة تقدمها وحربها ضد الشائعات وكشف الحقائق.

وأضافت أميرة يحيي، أنها سعيدة بتجربة برنامج "ساعة من مصر"، الذي سيعرض أسبوعيا، موضة أنه سيفتح أهم القضايا ويناقش مختلف الملفات.

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