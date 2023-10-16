اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية والجامعة الروسية لصداقة الشعوب

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير.

وأقيمت مراسم التوقيع بحضور السفير كارن فسيليان قنصل عام روسيا الإتحادية بالإسكندرية ، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ،سعادة بفل بلاديمر مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور وقدم نبذة عن انجازات الاكاديمية العربية ،كما استعرض كافة الاعتمادات التى حصلت عليها وجعلتها واحدة من أفضل جامعات العالم وأكد سعادته على ضرورة توطيد علاقات التعاون الاكاديمي بين الجانبين فى مجالات عدة من بينها الهندسة، الصحة، العلوم و التكنولوجيا .كما اتفق الجانبين على أهمية التبادل الطلابى و تبادل أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر ان جامعة الصداقة تعتبر واحدة من أبرز الجامعات في روسيا الاتحادية ،فهى مجمع علمي تعليمي يضم 10 كليات أساسية الزراعة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الهندسة، الطب، اللغة الروسية، علوم الفيزياء الرياضية والعلوم الطبيعية، الآداب، حماية البيئة، الاقتصاد، الحقوق و3 كليات للتدريب وزيادة المهارات، و3 كليات عامة في الجامعة،7 معاهد، و33 مركز للبحوث العلمية، وأكثر من150 مخبر علمي.



وقام سعادة السفير الروسى والوفد المرافق له بجولة تفقدية، تفقدوا من خلالها مركز القبة السماوية،مجمع المحاكيات المتكامل ،كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ومعهد السلامة البحرية وفى نهاية الزيارة أشاد سعادة السفير بإمكانيات الأكاديمية وتجهيزها بأحدث أساليب التكنولوجيا، وبطريقة معاملة الأكاديمية للطلاب وعائلتهم وما يقدمونه من تسهيلات . كما أعرب عن تقديره بتعاون الأكاديمية العربية مع كثير من المؤسسات التعليمية حول العالم وحصولها على أفضل الاعتمادات الدولية و ثمن دور الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية العربية فى الإرتقاء بالعملية التعليمية بها.