المرض لفترة طويلة علامة على الإصابة بالسرطان.. طبيب يكشف التفاصيل

يضعف هذا المرض جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى، وذلك الوقت من العام الذي يعاني فيه الكثير منا من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

غالبًا ما تكون خفيفة، وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، فلا يوجد عادةً ما يدعو للقلق ومع ذلك، إذا استغرق التعافي وقتًا أطول من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما، وإن الشعور بالتوعك لفترة "ممتدة" من الوقت قد يشير إلى الإصابة بسرطان في مراحله النهائية.

العلامات المميزة لسرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يبدأ في خلايا الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأنابيب المنتشرة في جميع أنحاء الجسم والتي تساعد على مكافحة العدوى أو المرض وبالتالي، فإن سرطان الجهاز اللمفاوي يمكن أن يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض بشكل خاص.

وإذا كنت تشعر بالإعياء لفترة طويلة من الزمن، أنصحك بالتحدث مع طبيبك المعالج لمعرفة ما قد يسبب الاضطراب في جسمك"، كما يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف لـ MedicForum.

ومع ذلك، قال إن المرض "نادر" لكنه أوصى بالانتباه إلى مدة استمرار المرض.

وأوضح الطبيب: "ضع في اعتبارك أن سرطان الغدد الليمفاوية نادر جدًا، لذا من الناحية الإحصائية فإن احتمال إصابتك بالمرض مرتبط بمشكلة أخرى، وأنصحك بالحكم على مدة مرضك من خلال متوسط الوقت الذي يستغرقه ظهور نزلات البرد أو الأنفلونزا وأصبح الآن من سبعة إلى عشرة أيام هو المعيار بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من أنه من الممكن أن يستمر الشعور بالتعب أو البرد لفترة أطول قليلاً.

والإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية قد يعني ضعف جهاز المناعة لديك وعادةً ما تقاوم خلايا الدم البيضاء العدوى. إذا كنت مصابًا بسرطان الغدد الليمفاوية، فسيتم إنتاج خلايا الدم البيضاء السرطانية (التي تشكل سرطان الغدد الليمفاوية) بدلاً من خلايا الدم البيضاء السليمة.

قد يتسبب هذا في تطور العدوى بسهولة أكبر وقد تكون العدوى أكثر شدة أو تستمر لفترة أطول من المعتاد، وغالبًا ما تسبب العدوى الحمى والأحاسيس الساخنة والرعشة.

وتعتمد الأعراض الأخرى على مكان وجود العدوى في جسمك - على سبيل المثال، قد تشعر بألم في الأذن، أو سعال، أو التهاب في الحلق، أو ألم عند التبول، أو غثيان وإسهال، وينصح طبيب الأورام أيضًا بتحديد العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الغدد الليمفاوية.