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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"غرفة القاهرة" تشارك في افتتاح المعرض الدولي للحديد والصلب بالسعودية

افتتاح المعرض الدولي
افتتاح المعرض الدولي للحديد و الصلب والصناعات المعدنية

شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة  في افتتاح المعرض الدولي للحديد و الصلب والصناعات المعدنية  Metal & Steel "Fabex" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالسعودية )  في حضور رئيس الهيئة الملكية المهندس خالد بن محمد السالم .

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واعرب (العشري) عن سعادته بالمشاركة في افتتاح  هذا المعارض الدولي بالسعودية الشقيقة ولقاء سعادة  رئيس الهيئة الملكية المهندس خالد بن محمد السالم خلال فعاليات اليوم الأول من افتتاح المعرض.
وشدد ايمن العشري علي اهمية مشاركة الشركات المصرية في مثل هذه المعارض والمحافل الدولية واظهار تواجد المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجهات القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد المفتاح السيسي وتوجهاته بزيادة الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.
يذكر ان مجموعة حديد العشري المصرية الذي يراس مجلس ادارتها ايمن العشري التي  تشارك في  المعرض الدولي للحديد و الصلب و الصناعات المعدنية  Metal & Steel "Fabex" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالسعودية.
ويستمر هذا المعرض الدولي حتي  الأربعاء 18 من أكتوبر الجالي .

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