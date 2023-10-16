الشرطة الأوغندية تحبط مؤامرة ADF لتفجير الكنائس

أعلن يوري موسيفيني، رئيس أوغندا، عن أحباط هجمات بالقنابل على كنائس نفذها جهاديون من القوات الديمقراطية المتحالفة، في أوغندا التي تبعد نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة كمبالا.

وأضاف موسيفيني، أن عبوتين ناسفتين كان تحالف القوى الديمقراطية، المتمردون الذين تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، يخططون لزرعهما في كنائس كيبيبي، تم إبلاغ الشرطة ونزع فتيلها.

وقال رئيس أوغندا، إن القوات الأوغندية نفذت ضربات جوية على مواقع تحالف القوى الديمقراطية في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة في اليوم السابق، يبدو أن العديد من الإرهابيين قتلوا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحذر الرئيس، من أن تحالف القوى الديمقراطية، قد يحاول ارتكاب أعمال إرهابية عشوائية، في أوغندا بعد هذه الضربات الجوية.

وفي سبتمبر، زعمت الشرطة الأوغندية أنها أحبطت هجوما بالقنابل على كاتدرائية في كمبالا، واعتقلت الرجل المشتبه في محاولته تفجير العبوة الناسفة بين المصلين.

وفي يونيو، قتل أفراد من «تحالف القوى الديمقراطية» 42 شخصا، بينهم 37 تلميذا، في مدرسة ثانوية في غرب أوغندا بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعلنت حركة الشباب الإسلامية، أن وهذا هو الهجوم الأكثر دموية في أوغندا منذ التفجير المزدوج في كمبالا عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 76 شخصا في غارة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها مسؤوليتها عنها.

ذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، في تقريره الأخير الذي نشر في يونيو أن EI "قدمت الدعم المالي ل ADF منذ عام 2019 على الأقل ، من خلال نظام مالي معقد يشمل أفرادا في العديد من البلدان في القارة ، ينبع من الصومال ويمر عبر جنوب إفريقيا وكينيا وأوغندا ".

في الأصل متمردون أوغنديون مع غالبية المسلمين ، تأسست في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تسعينيات القرن العشرين ، تعهدت ADF بالولاء في عام 2019 ل EI ، التي تعلن مسؤوليتها عن بعض أفعالهم وتقدمها على أنها "مقاطعة وسط إفريقيا" (Iscap باللغة الإنجليزية).

شنت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هجوما مشتركا في عام 2021 لطرد تحالف القوى الديمقراطية من معاقلها الكونغولية ، لكنهما فشلتا حتى الآن في وضع حد لهجمات المجموعة.