الفيوم: تطعيم 62 ألف طفل بالتطعيمات الروتينية خلال سبتمبر

أعلن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم انه تم تطعيم 62 الف و534 طفل بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال سبتمبر الماضى، يأتى ذلك في إطار جهود الدولة بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية والحفاظ على صحة الطفل المصرى وفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة .

واوضح الدكتورمحمد عبدالتواب زايد مدير عام الشئون الوقائية ان التطعيمات الروتينية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدى ب والدرن وشلل الأطفال عند الولادة.

وفى عمر شهرين تطعيم الالتهاب الكبدى ب، الثلاثى البكتيرى "الدفتاريا، التيتانوس، السعال الديكى"، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفى عمر 4 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدى ب والثلاثى البكتيرى وشلل الأطفال والأنفلونزا البكتيرية.

وفى عمر 6 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدى ب، الثلاثى البكتيرى، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفى عمر 9 أشهر تطعيمات شلل الأطفال، لقاح الثلاثى الفيروسى "الحصبة، الحصبة الألمانى، الغدة النكافية".

و فى عمر السنة والنصف "18 شهرا" تطعيم الثلاثى الفيروسى، شلل الأطفال، الثلاثى،الأنفلونزا البكتيرية.

المرور على الاسواق ..

ومن جهه اخرى قام الجهاز التنفيذي لمحافظة الفيوم بالتنسيق مع التموين، والمتابعة الميدانية، بالمرور على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على رأس حملة من الجهاز التنفيذي، وبالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية، بتفقد عدد من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيسي بمدينة سنورس، لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بوضع قوائم الأسعار، والالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

كما وجه نائب المحافظ، مسئولي مجلس المدينة، وإدارة تموين سنورس، والرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لحركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر السلع الأساسية بـأسعار مخفضة، وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

و قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة طامية، وذلك بحضور ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة التموين، ومدير الرقابة التموينية بطامية، حيث تم التأكد من مدى توافر السلع الغذائية، وتم التنبيه على عدم التجاوز والالتزام بقوائم الأسعار الجديدة.