زعيم أوغندا يحظر الملابس المستعملة من الغرب: بائع كبير في شرق إفريقيا

يتصارع الناس على المكان، ويزدحمون في ممرات المشاة المزدحمة التي تتقاطع مع سوق مفتوح ضخم في العاصمة الأوغندية.

ويبحثون المواطنون، في الغالب عن الملابس المستعملة ، ويغربلون الملابس الداخلية للأزواج التي تبدو جديدة أو يحاولون ارتداء الأحذية على الرغم من دفعهم في الإعجاب.

و سوق أوينو في وسط مدينة كمبالا، جيبا للأثرياء والفقراء على حد سواء الذين يبحثون عن ملابس مستعملة بأسعار معقولة ولكن عالية الجودة ، مما يؤكد التصورات القائلة بأن الموضة الغربية تتفوق على ما يتم صنعه في المنزل.

وفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2017، التخلص من هذه الملابس من قبل الأوروبيين والأمريكيين ، ثم شحنها إلى البلدان الأفريقية من قبل وسطاء إنها تجارة بملايين الدولارات ، حيث اشترى حوالي ثلثي الأشخاص في سبع دول في شرق إفريقيا "جزءا على الأقل من ملابسهم من سوق الملابس المستعملة.

وأعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على الرغم من الشعبية ، تواجه الملابس المستعملة مقاومة متزايدة، محظرًا من استيراد الملابس المستعملة، قائلا إن هذه الأشياء تأتي "من الموتى".

وقال موسيفيني: "عندما يموت شخص أبيض، يجمعون ملابسهم ويرسلونها إلى أفريقيا، ولم تنفذ السلطات التجارية، الذي يحتاج إلى أن يكون مدعوما بإجراءات قانونية مثل أمر تنفيذي.

وتحاول حكومات أفريقية أخرى أيضا وقف الشحنات، قائلة إن هذا العمل يرقى إلى مستوى الإغراق ويقوض نمو صناعات النسيج المحلية.

أوصت الكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا - التي تضم بوروندي والكونغو وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا بحظر واردات الملابس المستعملة منذ عام 2016 ومع ذلك، لم تطبقه الدول الأعضاء بنفس الوتيرة وسط ضغوط من واشنطن.

وفي أوغندا، نشر أمر الرئيس الذعر بين التجار، الذين يعتبر مثل هذا الحظر، إذا تم تنفيذه، كارثة، وهم يبيعون الملابس المستعملة في عشرات الأسواق الكبيرة في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.

وفي أكشاك على جانب الطريق وحتى في المتاجر في مراكز التسوق حيث يمكن شراء الملابس المستعملة التي يتم تسويقها على أنها جديدة.

الملابس رخيصة الثمن وتنخفض أسعارها أكثر حيث يفسح التجار المجال لشحنات جديدة: زوج من الجينز يمكن أن يذهب مقابل 20 سنتا ، وشاح من الكشمير مقابل أقل من ذلك.

في أحد المتاجر الخضراء في أوغندا، وهي سلسلة متخصصة في الملابس المستعملة، تسوق بائع الملابس غلين كالونجي لشراء سلع قد يريدها زبائنه: سراويل عتيقة للرجال وقمصان قطنية للنساء.

وتابع : "أنا متسوق للتوفير، عادة ما آتي إلى هذه المتاجر الخضراء للتحقق من الملابس لأن لديهم أفضل الأسعار في جميع أنحاء المدينة."

يحب كالونجي الزيارة في أيام التخليص عندما يمكنه شراء الملابس مقابل جزء بسيط من الدولار. ثم يبيعها بربح.

وأضاف مدير البيع بالتجزئة آلان زافوجا، أن تكشف السلسلة، التي تضم مالكيها أوروبيين، النقاب عن ملابس جديدة كل أسبوعين في متاجرها الثلاثة، يتم الحصول على بعض العناصر من موردين في دول بما في ذلك الصين وألمانيا.

قال Zavuga ، إن كيف يجمعون الملابس لسنا على علم بذلك، عن مورديهم، لكن (الملابس) تمر بكل عمليات التحقق والتبخير وكل ذلك قبل شحنها إلى أوغندا، ونحصل على جميع الوثائق اللازمة لذلك".

وأوضح أن المتاجر الخضراء صديقة للبيئة لأنها تعيد تدوير الملابس المستعملة بكميات كبيرة.

وتعارض رابطة التجار في كمبالا، المعروفة اختصارا باسم KACITA، فرض حظر صارم على الملابس المستعملة، وتوصي بفرض حظر تدريجي يسمح لمنتجي الملابس المحليين ببناء القدرات لتلبية الطلب.

وتابع :" يعترف بعض صانعي الملابس الأوغنديين ، مثل Winfred Arinaitwe ، بأن جودة النسيج المصنوع محليا غالبا ما تكون رديئة، ليس من المستغرب أن يفضل الكثير من الناس شراء الملابس المستعملة".

وأشار إلي أن "لأنه يدوم لفترة أطول، يمكن رؤيته بسهولة."

في سوق أوينو ، لا يمكن تصور فرض حظر على الملابس المستعملة بالنسبة للكثيرين ، بما في ذلك البعض الذين يقولون إنهم لا يعتقدون أن تهديد الرئيس كان خطيرا.

وقال عبد الرشيد صفونة، الذي يحاول إقناع الزبائن في السوق بالتوقف عن تجارة الملابس المستعملة التي يملكها شقيقه، إن الحظر سيحرمه من كسب الرزق.

ولفت إلي أن، يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون طردنا من البلاد»، قال عن أمر الرئيس، من هذه الملابس القديمة، نحصل على ما نأكله، إذا قلت إننا نترك هذا العمل ، فأنت تقول إننا نذهب إلى ملابس جديدة، لكن لا يمكننا تحمل تكاليف الذهاب إلى هناك".

يقترب سونا من الناس في سوق أوينو لحثهم على زيارة الكشك الذي يبيع فيه شقيقه الجينز المستعمل، السوق تنافسي بقوة ، حيث يجلس التجار خلف أكوام من الملابس ويصرخون بكلمات الترحيب للعملاء المحتملين.

قال سونة، إن إذا كان يساعد شقيقه في بيع الملابس، أحصل على شيء ما، الذي بدأ هذا العمل بعد أن ترك المدرسة الثانوية في عام 2020.

السوق مليء دائما بالمتسوقين ، لكن الأعمال لا يمكن التنبؤ بها: يجب على المتداولين محاولة توقع ما يبحث عنه العملاء قبل أن يجذبهم بائعون آخرون.

بعض الأيام أفضل من غيرها، كما يقول تاديو والوسيمبي، الذي يعمل في تجارة الملابس المستعملة منذ ست سنوات.

وحذر من أن الحظر الحكومي ببساطة لا يمكن الدفاع عنه.

وتابع أن والوسيمبي، لن ينجح الأمر بالنسبة لي ولكثير من الناس".