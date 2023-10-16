سائق يوصل غير القادرين مجانًا فى الفيوم

سيارة الخير..

قام السائق مصطفى رجب الشهير بـ "حنكش" والذى يعمل على سيارة اجرة خط الفيوم – اللاهون بتركيب ملصق على سيارته ابدى فيه استعداده لتوصيل غير القادرين مجانا مراعاه للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومبادره منه لمساعدة الغير قادرين بالتوفير عليهم ثمن اجرة انتقالهم من الفيوم الى اللاهون والعكس وتوصيلهم بالمجان.

واكد السائق انه فعل هذا من اجل مساعدة الغلابة خاصة وانه كثيرا ما يركب معه البعض ولا يستطيعون دفع الاجرة وانه كان يطالبهم بالاجرة واخيرا قرر ان يكتب هذا الملصق على سيارته من اجل رفع الحرج عنهم .

ابدت ادارة مجمع مواقف الحواتم (موقف بني سويف) سعادتها بمبادرة "حنكش" وقدمت له الشكر على مبادرته الطيبة مع خالص الامنيات له بدوام فعل الخير في مصلحة الوطن والشعب .

وطالبت ادارة مجمع مواقف الحواتم جميع السائقين بأن يحذو حذو هذا السائق وان يكون خير مثال لسائقي الاجرة بمحافظة الفيوم.

متابعة ميدانية للاسعار فى الفيوم

ومن جهه اخرى قام الجهاز التنفيذي لمحافظة الفيوم بالتنسيق مع التموين، والمتابعة الميدانية، بالمرور على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على رأس حملة من الجهاز التنفيذي، وبالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية، بتفقد عدد من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيسي بمدينة سنورس، لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بوضع قوائم الأسعار، والالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

كما وجه نائب المحافظ، مسئولي مجلس المدينة، وإدارة تموين سنورس، والرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لحركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر السلع الأساسية بـأسعار مخفضة، وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة طامية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة التموين، ومدير الرقابة التموينية بطامية، حيث تم التأكد من مدى توافر السلع الغذائية، وتم التنبيه على عدم التجاوز والالتزام بقوائم الأسعار الجديدة.