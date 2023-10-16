حملة مواطن بالسعودية تناقش مرحلة الحشد للانتخابات الرئاسية

اجتمع أمس الأحد أعضاء تنسيقية حملة مواطن لدعم مصر بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة مرحلة التنسيق والحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة من أوائل شهر ديسمبر القادم.

وكان من أبرز الحضور رئيس الجالية المصرية بالمنطقة محمد حسين وأعضاء الجالية محسن طاحون وسيد فهمي وتامر بنه واحمد نبيل ومحمد عبد العليم وسيد علي ومحمد ماهر بالإضافة لمسؤول الإعلام الحملة بالسعودية فوزي بدوي.

دعم الوطن في الانتخابات الرئاسية

وتم الإجماع على البدء في عمل لقاءات مع أبناء الجاليات المصرية بالمنطقة لنشر الوعي والتثقيف الانتخابي وحث المواطن على ضرورة أهمية المشاركة والأهمية القصوى لضرورة دعم الوطن في الانتخابات الرئاسية التي تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية من أجل أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، وان ينعم وطنه بالأمن والاستقرار.

خطة عمل لدعم مصر بحشد المواطنين المصريين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية

بالإضافة لوضع خطة عمل لدعم مصر بحشد المواطنين المصريين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، والتنسيق لوضع خطة عمل لكيفية نقل المواطنين من مدن الجبيل والقطيف والخبر والدمام بالمنطقة الشرقية لنقلهم إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية العامة بالعاصمة الرياض للإدلاء بصوتهم الانتخابي.



وحرص أعضاء الحملة على العمل على التصدي للشائعات المغرضة التي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها بنشر طروحات وإنجازات المشاريع القومية للدولة المصرية.



وعلى هامش اللقاء أدلي جميع الأعضاء على العمل على نبذ الخلافات الشخصية وتوحيد الصف والتكاتف والالتفاف حول مصلحة الوطن خاصة في هذه المرحلة الهامة .

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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