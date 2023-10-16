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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تستضيف موسيقى الروح بقاعة زياد بكير

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، معرضًا بعنوان "موسيقى الروح " للفنانة ثريا حامد، وذلك بقاعة زياد بكير ويستمر حتى السبت ٢٨ أكتوبر. 


تفاصيل معرض موسيقى الروح

يضم المعرض 35 لوحة منفذة بأسلوب الميكسيس ميديا وخامة الأكريلك وتعد تجسيدا للموسيقى باعتبارها من المثيرات الأساسية للإبداع وتتيح فرصة للتأمل وإطلاق العنان للخيال الرحب.
 

من هي الدكتورة ثريا حامد؟

يذكر أن الفنانة الدكتورة ثريا حامد أستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عضو بكل من بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.

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