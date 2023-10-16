إزالة 213 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار الحملات الميدانية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

والتصدي لها في مهدها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وفي هذا السياق، تم إزالة 132 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى مراكز ، (العدوة، مغاغة، بنى مزار) ، منها 39 حالة تعدِِ بقرى بنى عامر، نزلة رمضان ، بنى وركان التابعة لقرية عطف حيدر وقرية الشيخ مسعود ، و 15 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، في قريتى طنبدى ، وآبا ، وبحى غرب مغاغة.

بالإضافة إلى إزالة 78 حالة تعدِِ وبناء بدون ترخيص بقرى صندفا، الحسينية ، شلقام، بنى على ، بمركز بنى مزار.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز ، (مطاى، سمالوط ، المنيا ) 81 حالة تعدِِ منها ، 38 حالة بناء مخالف بقرى بردنوها ، أبوعزيز، أبوان ، وحى غرب مدينة مطاى ، و30 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرى شوشة ، منقطين، قلوصنا وأحياء بمدينة سمالوط، بالإضافة ، إلى إزالة 13 حالة تعدِِ بقرى طوخ الخيل ، وبنى محمد سلطان بمركز المنيا.