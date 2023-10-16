فلسطين: التبرع عبر الهلال الأحمر المصري والأردني لتقديم المساعدات لغزة (شاهد)

شدد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه يجب إيصال المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني فى القطاع.

وأضاف “أشتية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أنه يجرى العمل على متابعة مدى توافر المواد الغذائية في القطاع، مع ضرورة توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة، لافتًا إلى أنه يمكن التبرع عبر الهلال الأحمر المصري والأردني لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي سيستمر في نضاله لتجسيد دولته على أرضه، وعاصمتها القدس.

تطورات اليوم العاشر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة:





دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.

ووسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مُقتضب - أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.

وشددت لين هاستينجز بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على ضرورة السماح على الفور بدخول إمدادات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.

كما شددت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل، بشكل فوري، قائلة إن الأمرين - إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن - يجب ألا يكونا مرهونين بأي شروط.