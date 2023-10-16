"المشاركة السياسية.. صوتك أمانة" ندوة لتكافؤ الفرص بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ، ندوة توعوية عن ، ( المشاركة السياسية .. صوتك أمانة ) ، تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا برفع الوعى لدى الأسرة المصرية ودعم وتمكين المرأة ، جاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة ، الدكتورة سحر سامى كامل قسم علم الإجتماع كلية الآداب ، الدكتورة سماء محسن عبد الحميد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة كلية الحقوق ، على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بأبيوها.

من جانبها، أوضحت مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة ، أن المشاركة السياسية الفاعلة تؤدي بالضرورة إلى آثار إيجابية في المجتمع ، مثل المساهمة في بناء نظام ديمقراطي يتمتع بالتوازن بين شرائح المجتمع المختلفة ، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

كما ناقشت الندوة ، أهمية نشر الوعى الوطنى في القرى لبناء عقول واعية بالخدمات ، والتي تقدمها الدولة للأسرة والام والطفل وذوي القدرات الخاصة ، تحقيقا لأهداف ورؤية مصر 2030، والتأكيد على أهمية المشاركة السياسية فى الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها استحقاق دستوري وواجب وطنى على كل مصرى ، مع إلقاء الضوء على الخدمات المقدمة من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.