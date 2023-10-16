ضبط 290 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

قامت مُديرية الطب البيطري في مُحافظة الغربية، اليوم الاثنين، بشن حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 290 عبوة أدوية وبيطرية متنوعة مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

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وشنت مديرية الطب البيطري الحملة التي جرى شنها بالتنسيق مع شرطة البيئة والجهات المعنية، وذلك بهدف السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية.

وتمكنت الحملة بالفعل من إحباط ترويج الأدوية مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي بلا فواتير أو أي أوراق.

وقامت أجهزة الأمن في هذا الصدد بضبط المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر المخالفات، وجرى إخطار النيابة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.