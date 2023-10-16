القنوات الناقلة لودية مصر والجزائر المرتقبة اليوم

في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الجزائري، والتي تقام على هامش معسكر الفراعنة الدولي المقام هناك وتختتم فعالياته غدًا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في أولى ودياته أمام زامبيا بهدف من دون رد، عبر رأسية حمدي فتحي في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الثاني.

ومن المتوقع أن يبدأ روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني لقاء الليلة بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.

بينما من المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي مدرب الجزائر اللقاء بكل من..

حراسة المرمى: بأنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، عيسى ماندي.

الوسط: شام بوداوي، حسام عوار، سفيان فيجولي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، محمد أمين عمورة، رياض محرز.



وجاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر أكتوبر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.