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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

برجر بالشمندر صحي وشهي

برجر بالشمندر صحي
برجر بالشمندر صحي وشهي

تفضل الأمهات اضافة العديد من لمكونات المفيدة بصحة ابنائها عند تحضيرها للوجبات اللذيذه لهم، مما يدفعها إلى شراء البنجر لإضافته على العديد من الوصفات المقدمه لهم.

ويحتوي البنجر على فوائد عديدة أبرزها تحسن من الحالة العامة للشعر ويجعله متألقاً وحيوياً، ويؤدي استخدامه إلى تحسين نوعية الشعر بشكل كبير.

ويساعد الشمندر على منع جفاف فروة الرأس وتساقط الشعر، والحصول على شعر كثيف ولامع.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير برجر بالشمندر صحي وسهله خطوات سهلة ومفيدة.

المقادير

- البصل الأحمر : 1 حبة (مفروم ناعم)

- عصير لايم : نصف حبة

- خبز البرجر : 4 حبات (أبيض)

- اللحم الضاني : 450 غم (مفروم)

- بذور الكمون : ملعقة صغيرة

- الشمندر : 150 غراماً (أحمر)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

ضعي اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه الكمون، ونصف كمية البصل، ثم قلبي حتى تتداخل المكونات.

قسمي المزيج إلى 4 قطع برجر متساوية الحجم.

حمّي مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة، واطهي فيها قطع البرجر لمده 5 دقائق من كل جهة حتى تنضج.

في وعاء، اخلطي باقي كمية البصل مع الشمندر، والكزبرة، واللايم.

قدمي اللحم في خبز البرغر مع صلصة الشمندر.

 

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