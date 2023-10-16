ضبط 190 مُخالفة مرورية في الغربية

قامت إدارة المرور، في مُحافظة الغربية بشن حملة مرورية مُكبرة من أجل رصد المُخالفات المرورية المتنوعة في طرق وشوارع المُحافظة الرئيسية.

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أسفرت الحملة المرورية المُكبرة عن ضبط 190 مُخالفة مرورية مُتنوعة منها السير بدون ترخيص ولوحات معدنية فضلاً عن مُخالفات السير عكس الاتجاه وانتهاء مدة الرخصة، فضلاً عن مُخالفات دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات أو ترخيص.

قامت الحملة بتحصيل قيمة مُخالفات قدرها 39 ألف و350 جنيهاً "غرامات فورية"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.