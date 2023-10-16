التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

اقيم مساء أمس، الأحد، المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، للدورة الخامسة، وتحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

وحضر المؤتمر الصحفي المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين، منهم، المخرج أحمد السيد، والناقدة د. داليا همام، والناقدة د. سامية حبيب، والإعلامية سهير الباشا مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة، والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام والمخرج والفنان السوداني زهير عبد الكريم، والفنان حسام داغر، والفنانة نشوى حسن، والفنانة نهير أمين، والكاتبة رشا عبد المنعم، ومحمد يحيى، مسئول العلاقات العامة بجامعة النهضة.



وفي بداية المؤتمر، قام مقدم المؤتمر، المخرج أحمد علاء، دعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الغاشم.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

