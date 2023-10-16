محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه ظهر اليوم الأثنين، الدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ وذلك لبحث ومناقشة منظومة تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار "بشارة" إلى أهمية تأهيل خريجي برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتمكينهم اقتصاديًا من خلال التعاون مع الأجهزة المختلفة والقطاع الخاص، بجانب عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة للسيدات.

ومن جانبه، وجَّه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا علي تكريس كافة الأدوات للتخلص من الأمية، وإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية في القريب العاجل.

حضر اللقاء نورهان السيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية.