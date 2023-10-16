وزير الرياضة يهنيء نور الشربيني بعد فوزها ببطولة امريكا المفتوحة للاسكواش

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس إلى نور الشربيني وذلك بعد تحقيقها لبطولة امريكا المفتوحة للاسكواش .

وأكد وزير الرياضة خلال الاتصال التليفونى على دعمه الكامل لنجوم منتخب مصر للاسكواش، مضيفا اننا اصبحنا الان مطالبين بأن نكون اكثر تركيزا بعد ان اصبحت لعبة الاسكواش ضمن الألعاب التى تم ادراجها ضمن الألعاب الأولمبية والتى ستلعب بلوس أنجلوس ٢٠٢٨.

وحصدت لاعبة منتخبا القومي نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش بطولة «أمريكا المفتوحة» للمرة الأولى في تاريخها، في مواجهة مصرية خالصة، بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بـ3 أشواط دون رد.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وافقت بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.