الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة زوج أميرة شنب في واقعة عضة الكلب

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، مُحاكمة زوج المذيعة أميرة شنب، وذلك لدوره في واقعة وفاة مدير بنك بسب عضة الكلب الخاص به، لجلسة 23 أكتوبر.

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ووقع الحادث يوم يوم 17 من شهر فبراير الماضي وذلك فور ورودع بلاغ للأجهزة الأمنية من زوجة الضحية بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة.

وجاء ذلك بعد أن تعرض لعضة كلبٍ كان يحوزه المُتهم في عقارٍ مُجاور لعقار المجني عليه في منطقة الشيخ زايد.

يُذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب لمسئوليته في إصابة جاره نتيجة الإهمال بعد أن ترك كلهب دون قيدٍ أو تكميم، ليُسفر إهماله عن واقعة العض التي أدخلت المجني عليه في حالة غيبوبة قبل أن يُفارق الحياة فيما بعد.

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