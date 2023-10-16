اليوم العالمي للتغذية.. الأضرار الصحية الناتجة عن سوء التغذية

قالت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي التغذية العلاجية، إن سوء التغذية ينقسم لشقين الأول نقص في العناصر الغذائية، والثاني نقص السعرات الحرارية، مؤكدة أن سوء التغذية ينتج عنه العديد من الأمراض نتيجة نقص في الفيتامينات والمغذيات الأساسية.

الأمراض الناتجة عن سوء التغذية

وأضافت عز الدين في تصريحها لـ"الوفد" بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، أنه من الأضرار الناتجة عن سوء التغذية هي ضعف المناعة، إعاقة النمو الحركي والسلوكي عند الأطفال، صعوبة التركيز، فقدان الشهية، الصداع المتكرر، عدم القدرة على إنجاز المهام المطلوبة، بما في ذلك التحصيل الدراسي، الخمول، تقلب المزاج، كثرة النوم، ألم العظام، الشد العضلي مع أقل مجهود.

وشددت أخضائي التغذية العلاجية، على ضرورة تناول الأطفال لوجبات صحية متوازنة غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن منخفضة للسكر، والاهتمام بشرب الماء.

ويذكر أن العالم يحتفل في 16 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للتغذية، وهو الذي أعلنت عنه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.