Vision Pro الأرخص من آبل لن تحتوي على شاشة EyeSight أو شريحة Mac

إذا أصدرت شركة آبل Apple سماعة رأس Vision Pro أرخص، فمن المحتمل أن تكون نسخة مجردة تحتوي على عدد أقل من الكاميرات الخارجية، ولا توجد ميزة EyeSight وشريحة iPhone بدلاً من شريحة Mac الحالية. أفاد مارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On أن الشركة تنظر إلى هذه الخيارات كوسيلة لخفض التكلفة إلى ما بين 1500 دولار و2500 دولار للنموذج المنخفض. Apple Vision Pro، الذي من المقرر أن يبدأ الشحن في أوائل عام 2024، يبدأ حاليًا بسعر مذهل يبلغ 3500 دولار.

وفي تقرير سابق، قال جورمان إن جهاز Vision Pro الأرخص سيستخدم أيضًا شاشات ذات دقة أقل داخل سماعات الرأس. والمؤشر الكبير الآن هو أنها قد تتخلى عن الشاشة الخارجية التي تتيح ميزة EyeSight المميزة، وفقًا لجورمان. تقوم EyeSight بإسقاط عيون مرتديها على شاشة OLED المواجهة للخارج حتى يتمكن أي شخص يقترب من رؤية مكان تركيز انتباهه. لقد كانت إحدى نقاط البيع الرئيسية في إعلان Apple Vision Pro، على الرغم من أنها ليست مهمة بالغة الأهمية.

وفقًا لجورمان، هناك متابعة لتطبيق Vision Pro المتميز قيد التنفيذ بالفعل أيضًا. سيكون ذلك مزودًا بـ EyeSight، وربما تصميمًا خفيف الوزن أكثر يختار العدسات الطبية المدمجة لأولئك الذين يحتاجون إليها بدلاً من إدراجات Zeiss التي تعمل بها الآن.