Minecraft تبيع أكثر من 300 مليون نسخة

ستبلغ لعبة Minecraft عامها الخامس عشر في العام المقبل وقد حصلنا على نظرة ثاقبة حول مدى شعبيتها في الفترة التي سبقت الإصدار: لقد باعت اللعبة الآن أكثر من 300 مليون نسخة. ولوضع ذلك في الاعتبار، فإن Grand Theft Auto V لا تأتي في المرتبة الثانية، حيث تم بيع أكثر من 185 مليون نسخة. حتى إصدارها المتأخر قليلاً (2013) لا يفعل الكثير لتعويض هذه الفجوة – خاصة بالنظر إلى أن Minecraft تجاوزت علامة 200 مليون في عام 2020.

أعلنت Mojang Studios عن هذا الإنجاز خلال حدث Minecraft Live الذي شارك الميزات الجديدة القادمة إلى اللعبة، مثل غرفة المحاكمة التي تحتوي على أفخاخ وغوغاء يأتون إليك عبر سلسلة من الغرف والممرات. هناك محتوى إضافي جديد من Star Wars: Path of the Jedi وPlanet Earth قيد التطوير أيضًا وسيكونان متاحين في 7 نوفمبر وأوائل العام المقبل على التوالي.

وقالت هيلين تشيانج، رئيسة استوديوهات Mojang: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة عشرة، تظل لعبة Minecraft واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق حيث بيعت أكثر من 300 مليون نسخة". "[إنه] علامة فارقة لم يكن من الممكن أن يحلم بها أحد عندما كنا جميعًا نضع كتلنا الأولى."

التاريخ الدقيق لإطلاق Minecraft مربك بعض الشيء. قام مطور الألعاب ماركوس بيرسون، المعروف باسم نوتش، بإتاحة لعبة ماينكرافت للجمهور لأول مرة في عام 2009 (يتم الاحتفال بالذكرى السنوية)، ولكن لم يتم إصدار اللعبة رسميًا حتى أواخر عام 2011. استخدم بيرسون الإطلاق الأولي كفرصة لتحسين اللعبة ، وتتبع التعليقات وإصدار تحديثات ألفا وبيتا في عام 2010 تحت إشراف شركته الجديدة Mojang. تولى Jens Bergesten منصب المصمم الرئيسي في نهاية ذلك العام، وفي نوفمبر 2011، تم إطلاق لعبة Minecraft الرسمية على نظام iOS.