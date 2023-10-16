كلية دار العلوم بالفيوم تحتفل بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور محمد حامد عجيلة القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم بالفيوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الحفل الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود قرني الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الاثنين بمسرح الإبداع بالكلية.

اكد الدكتور محمد حامد عجيلة أن المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة يحتفل بها المسلمون من خلال الامتثال لأوامر النبي، وشدد على ضرورة استخلاص العبر وتعلم الدروس المستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه، والسير وفقًا لسنته، حيث قال صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي".

الجوانب الروحية

من جانبه أكد الدكتور محسن محمد أحمد سعي كلية دار العلوم الدائم إلى تنمية الجوانب الروحية في نفوس طلابها من خلال تنظيم مثل هذه الندوات التي تجدد النفس الإنسانية، وتذكر الطلاب بأمور دينهم الوسطي السليم.

وأشار إلى أن الكلية تحرص على تخريج طلاب نافعين لمجتمعهم يتمتعون بالاستقامة والاعتدال، ودعا الطلاب إلى الحرص على حضور مثل هذه الندوات والمحاضرات، وأوضح أن الاحتفال بالمولد النبوي من الأمور المحمودة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم مولده ويحتفي به.

وتحدث الدكتور محمود قرني حول الجوانب الإنسانية في حياة النبي، وكيف كان رحيمًا بالإنسان والحيوان والجماد على حد سواء، وبيّن ضرورة حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعد هذا الحب شرطًا أساسيًّا لاكتمال إيمان المرء المسلم.

وأوضح أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أشد الصحابة حبًّا للنبي صلى الله عليه وسلم، وواجب على كل مسلم أن يكون النبي أحب إليه من ولده وماله ونفسه.

وأشار إلى أن حبَّ النبي يتمثل في الاجتهاد في طلب العلم والعمل، وحسن الخلق، والسير على نهج النبي، والاقتداء باخلاقه وسنته، والالتزام بأوامره.

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