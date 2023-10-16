أحمد سويلم ضيف صالون الأوبرا الثقافي.. الأربعاء

يعقد صالون الأوبرا الثقافي، لقاء مع الشاعر الكبير أحمد سويلم، وذلك تحت عنوان 80 سنة ابداع، بمشاركة كوكبة من المبدعين فى مجال الشعر.

تفاصيل صالون الأوبرا الثقافي

ومن المقرر أن يحضر الصالون الثقافي كلا من : "الدكتور احمد عفيفى ، الدكتور احمد فواد ، الدكتورة شيرين العدوى ، الدكتور حسام جايل ويديره الفنان امين الصيرفى وذلك في السابعة مساء الاربعاء 18 أكتوبر على المسرح الصغير ويتخلله فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم بمصاحبة المغنية كاريمان عادل.



يدور الحوار حول المشوار الابداعى للشاعر احمد سويلم، واهم قصائده الى جانب تاريخ الشعر وأنواعه واساليبه القديمة والحديثة.

معلومات عن الشاعر أحمد سويلم

يشار إلى أن الشاعر أحمد سويلم مواليد 8 ديسمبر 1942، بمركز بيلا بكفر الشيخ، تنوعت إبداعاته بين الشعر والمسرح الشعري، كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب 1965 - 1966، وجائزة الدولة التشجيعية 1989، جائزة أندلسية للشعر 1997، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016.