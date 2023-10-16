الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تطعيم 112 ألف و880 طفلا بالتطعيمات الروتينية بالمنيا

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، الحملة القومية للتطعيمات الروتينية للأطفال خلال سبتمبر الماضى، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية ، والحفاظ على صحة الطفل المصرى.
أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا  ، أنه تم تطعيم 112 ألف و880 طفلا ، ضمن التطعيمات الروتينية ، حيث شملت ، التطعيم ضد الالتهاب الكبدى "ب" والدرن وشلل الأطفال عند الولادة ، الثلاثى البكتيرى، الدفتاريا، التيتانوس، السعال الديكى والأنفلونزا البكتيرية، لقاح الثلاثى الفيروسى "الحصبة، الحصبة الألمانى، الغدة النكافية" 

بالإضافة ، إلى تطعيم الثلاثى الفيروسى، وتتنوع التطعيمات طبقاً للأعمار المختلفة ، والتى ضمت (عمر 4 أشهر- عمر 6 أشهر - عمر 9 أشهر - عمر السنة والنصف "18 شهرا ) ، حفاظا على صحة أطفالنا ، وخلق جيل من الأصحاء القادرين على المساهمة فى البناء والتنمية .
 


 

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