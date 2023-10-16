تطعيم 112 ألف و880 طفلا بالتطعيمات الروتينية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، الحملة القومية للتطعيمات الروتينية للأطفال خلال سبتمبر الماضى، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية ، والحفاظ على صحة الطفل المصرى.

أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تطعيم 112 ألف و880 طفلا ، ضمن التطعيمات الروتينية ، حيث شملت ، التطعيم ضد الالتهاب الكبدى "ب" والدرن وشلل الأطفال عند الولادة ، الثلاثى البكتيرى، الدفتاريا، التيتانوس، السعال الديكى والأنفلونزا البكتيرية، لقاح الثلاثى الفيروسى "الحصبة، الحصبة الألمانى، الغدة النكافية"

بالإضافة ، إلى تطعيم الثلاثى الفيروسى، وتتنوع التطعيمات طبقاً للأعمار المختلفة ، والتى ضمت (عمر 4 أشهر- عمر 6 أشهر - عمر 9 أشهر - عمر السنة والنصف "18 شهرا ) ، حفاظا على صحة أطفالنا ، وخلق جيل من الأصحاء القادرين على المساهمة فى البناء والتنمية .





