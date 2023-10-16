حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتورة مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بقاعة الاحتفالات بالكلية.

أكدت الدكتورة لمياء إبراهيم أن الالتحاق بكلية طب الأسنان يتطلب جهدًا والتزامًا من الطلاب سواء في الحياة العلمية أو التطبيقية أو العملية بعد التخرج.

وأشارت إلى أن إدارة الكلية تقدم يد العون والمساعدة لطلاب الجدد والقدامى أيضًا في استقبال جميع المقترحات أو الأفكار التي تسهم في رفعة شأن الكلية، كما أوصت الطلاب بعدد من الإرشادات والتوجيهات، من أهمها الالتزام في حضور المحاضرات والحفاظ على نظافة الكلية وحسن التعامل مع زملائهم.

وتقدمت الدكتورة مها القرشي بالتهنئة لجميع الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح خلال سنوات الدراسة.

كما توجهت بالشكر والتقدير للطلاب القدامى على جهودهم المبذولة في الحصول على المراكز الأولى في المسابقات التي شاركت فيها الكلية على مستوى الجامعات المصرية، ودعت الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب في الحياة العلمية والعملية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس و الإداريين والطلاب بالكلية وإهدائهم شهادات تقدير.

ومن جهه اخرى عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم جلستة برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية أعضاء المجلس وذلك اليوم الإثنين .

صرَّح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش قرار كلية الزراعة رقم ٤٨٣ بشأن الموافقة على إنشاء برنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات).

وكذلك أحاط المجلس علمًا بقرار مجلس جامعة الفيوم بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ٢٠٣.

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