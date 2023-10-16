تأجيل فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر

قررت إدارة المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر تعليق أنشطة الدورة الـ 13، تضامنًا مع الاحداث العصيبة في فلسطين.

تفاصيل تأجيل فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية 2023

وكان من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وقف كل النشاطات الاحتفالية في الجزائر

كما قررت وزارة الثقافة والفنون بالجزائر تعليق كل النشاطات الاحتفالية وتأجيلها إلى وقت لاحق، نظرًا للوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حاليًا وتضامنًا معه.

يهدف المهرجان الثقافي الدولي الـ 13 للموسيقى السيمفونية الحدث السنوي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والفنون جعل العاصمة، الجزائر، مساحة ترويجية للموسيقى السمفونية على المستويين الوطني والدولي.



