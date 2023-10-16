الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سراديب الغموض تجذب السائحين بالمنيا

الوفود السياحية بالمنيا
الوفود السياحية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دولتي (انجلترا والمانيا) ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة ، حيث زار الوفد مناطق آثار بنى حسن وتل العمارنة وتونا الجبل التى تشتهر بسراديب الغموض وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأشار المحافظ ، إلى أن الوفد السياحى تزامن تواجده مع إعلان الكشف الأثرى بمنطقة الغريفة بتونا الجبل ، حيث تتميز المنيا بالعديد من المناطق الأثرية ، والتي تسفر عن اكتشافات آثرية كبيرة تنجح فيها البعثات التابعة لوزارة السياحة والآثار، تضاف إلى رصيد المحافظة من الآثار التي تزخر بها ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتى الجيزة ، والأقصر، مؤكداً ، أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة ، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترا  شمال شرق مدينة ديرمواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا  جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا  من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

الجريدة الورقية