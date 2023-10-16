سراديب الغموض تجذب السائحين بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دولتي (انجلترا والمانيا) ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة ، حيث زار الوفد مناطق آثار بنى حسن وتل العمارنة وتونا الجبل التى تشتهر بسراديب الغموض وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأشار المحافظ ، إلى أن الوفد السياحى تزامن تواجده مع إعلان الكشف الأثرى بمنطقة الغريفة بتونا الجبل ، حيث تتميز المنيا بالعديد من المناطق الأثرية ، والتي تسفر عن اكتشافات آثرية كبيرة تنجح فيها البعثات التابعة لوزارة السياحة والآثار، تضاف إلى رصيد المحافظة من الآثار التي تزخر بها ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتى الجيزة ، والأقصر، مؤكداً ، أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة ، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترا شمال شرق مدينة ديرمواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.