التصدي لمحاولات إشعال النيران في قش الأرز بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في مركز ديرب نجم، تم شن حملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي حي أول الزقازيق، قام رئيس الحي بالتواجد بشارع العشرين بمنطقة الحناوى، لمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسوره مياه بالشارع بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، لسرعة حل المشكلة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطو وإلزام الباعه بالافتراش داخل محلاتهم، وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بأولاد سيف، تم شن حملة لرفع وازالة الاعلانات المخالفة بمختلف شوارع قرية أولاد سيف، وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٨ لافتات إعلانية مخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، حرصاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وبالوحدة المحليه بالزوامل، تم التصدي لأعمال بناء مخالفة بعزبة منصورالجزار بمنية سلمنت عبارة عن عشة من البوص على مساحة ١٧٥متر ، وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من ضبط أحد المزارعين المخالفين بنطاق الوحدة المحلية بالتلين، وذلك أثناء قيامه بإشعال النيران في قش الأرز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة مسؤلي الإدارة الزراعية.