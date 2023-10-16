الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تكتسي بالعلم الفلسطيني وحشود من المشاركين يرفعون صور الشهداء

جانب من الوقفة التضامنية
جانب من الوقفة التضامنية نقابة المحامين

“يا أقصانا لا تهتم راح نفديك بالروح والدم، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين” جزء من هتافات المحامين، في وقفتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام نقابة المحامين المصرية.

وسط تزايد أعداد المحامين للتنديد بالاحتلال وقتل المدنين، كما وضع العلم الفلسطيني على مبني النقابة العامة للمحامين، ورفع العشرات منهم اللافتات التي تحمل صور للشهداء وعلم فلسطين.

و أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الإثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كل الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وسوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك  للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.

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