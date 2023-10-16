حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة انتظام العمل بمواقف سيارات المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية التسع في تكثيف التواجد الميداني ، ومتابعة مواقف السيارات ، والإطمئنان علي انتظام سير العمل ، وتوافر وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب والمواطنين .

مع التأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة والتصدي للمخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من جانبه ، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة بمواقف السيارات( المنيا - غروب مطاي) ، للتأكد من انتظام خطوط السير ولضمان تنظيم حركة انتقال الطلبة والمواطنين.

مؤكداً ، على استمرار المتابعة للمواقف على مدار الأيام المقبلة ، بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة المواقف لمنع تكدس الطلاب والإطمئنان على تفعيل كافة الخطوط ، وتوافر سيارات الأجرة اللازمة لنقل الطلبة والمواطنين بشكل عام إلي وجهتهم.

كما تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، موقف المنيا و موقف سيارات القمادير بالوحدة المحلية لقرية بنى غنى بغروب سمالوط لسيارات الأجرة ، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر وسائل المواصلات من الصباح الباكر، ومنع التكدس وتوفير سيارات الأجرة اللازمة لنقل الطلاب والمواطنين ، والتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب ، مؤكدا ، على أن المتابعة مستمرة لعمل مواقف السيارات بنطاق المركز والمدينة ، منعا لتكدس الطلاب والإطمئنان على تفعيل كافة الخطوط ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة المواقف .

وعلى صعيد آخر، قام اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بغلق ممرين مخالفين للسيارات والمشاه بعكس اتجاه السيارات ، وذلك للحد من الحوادث أمام بوابة الجامعة ، وأمام مركز شباب المدينة بإشارة كوبرى الأخصاص البحرية.