فرش مجمع الخدمات الحكومية بالمستلزمات الإدارية بالنمسا والنجوع في الأقصر

ضمن مشروعات "حياة كريمة"

تفقد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى النمسا والنجوع تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح " السعدى " أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تتم على التوازي مع بعضها مشيرا الى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن .

الجدير بالذكر أن أعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي ؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي